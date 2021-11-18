Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Barış Gücü Misyonu'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Teknik Komitesi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Anastasiadis'in, 2 Haziran'daki "iki taraf arasındaki geçişlerle ilgili COVID-19 önlemlerini uyumlulaştırma" anlaşmasına göre epidemiyolojik durumu değerlendirdi.

Taraflar, kapılarda uygulanacak epidemiyolojik seviyeyi belirlemek ve önlemler almak için son iki haftanın veri paylaşımında da bulundu.

Komitenin bugünkü değerlendirmesinde, iki taraf arasındaki geçişlerdeki seviye turuncudan (seviye 2) kırmızıya (seviye 3) çıkarıldı.

Tam aşılılardan da test istenecek

Buna göre, 22 Kasım itibarıyla, Sinovac, Sinopharm ve Sputnik'in yanı sıra Avrupa İlaç Ajansı (EMA) onaylı aşıları yaptırmış tam aşılı kişiler, son 7 gün içerisinde yaptırılmış PCR veya antijen testi sonucuyla geçiş yapabilecek.

Aşılanmamış kişilerden ise 72 saatlik negatif hızlı test veya PCR testi istenecek.