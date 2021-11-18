Fransız Liberation gazetesinde yayımlanan ortak mektupta, son haftalarda aşırı sağcıların gazetecilere tehditlerde ve hakaretlerde bulunduğu yer aldı.

Mektupta, aşırı sağcıların etkinliklerini takip eden gazetecilerin son haftalarda daha önce pek görülmemiş şekilde yoğun şiddete maruz kaldığı ve bunun kabul edilemez olduğu belirtildi.

Siyasilere çağrıda bulunuldu

Bu yöntemle gazetecilerin işini yapmasını engellenmeye çalışıldığı ifade edilen mektupta, gazetecilere yönelik tehdit ve şiddet nedeniyle endişe duyulduğu vurgulandı.

Mektupta, Nisan 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi öncesinde bu konuda önlem alınması ve bilgilendirme özgürlüğü savunulması konusunda hükümete ve siyasilere çağrıda bulunuldu.

Mektuba imza atanlar arasında AFP, Le Figaro, FRI, France Info da yer alıyor

Street Press internet sitesi için çalışan birçok gazetecinin aşırı sağcılar tarafından Müslüman, Yahudi ve siyahların yer aldığı ırkçı çizimlerle hedef gösterilerek tehdit edildiği ifade edilen mektupta, gazetecilerin Bordeaux kentinde aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour'un katılacağı etkinliği takip etmesinin yasaklandığı aktarıldı.

Mektupta, aşırı sağcıların etkinliklerini takip eden ve onlar hakkında araştırma yapan Mediapart internet sitesi çalışanının haftalardır ölüm tehditleri aldığı belirtildi.

Mektuba imza atanların arasında kamu yayıncısı France Info'nun yanı sıra, AFP çalışanları, Le Figaro, L'Express, Mediapart, BFMTV, Paris Match, RFI, RMC, RTL, LCI ve Liberation da yer alıyor.