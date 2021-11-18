Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 09:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da rekor vaka artışı
[Fotoğraf: AA]
Almanya'da son 24 saatte 65 bin 731 yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçti.
Almanya'da koronavirüs salgını etkisini artırmaya devam ediyor.
Ülkede son 24 saatte 65 bin 731 yeni vaka görülürken virüs nedeniyle 264 kişi hayatını kaybetti.
COVID-19 kaynaklı toplam can kaybı 98 bin 538'e ulaştı.
Aktif hasta sayısı ise ilk kez yarım milyonu aşarak 533 bine yükseldi.
Etiketler: Almanya Koronavirüs
Son Haberler
- 10:12
- 10:10
- 10:10
- 09:55
- 09:53
Sıradaki Haber
Güney Kore ve Japonya arasında takımada tartışması sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz