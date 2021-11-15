Avusturya aylar sonra sokak kısıtlamalarına geri döndü. Ancak bu kez sadece, aşısızlar dışarı çıkamayacak.

9 milyon nüfuslu Avusturya'da, neredeyse 4 kişiden biri 2 milyondan fazla kişi henüz aşı olmadı. Günlük vaka sayısı 12 bine yaklaştı.

Hem aşı karşıtlığı, hem de artan vakalar nedeniyle ülkede 12 yaş üstü, aşı olmayan herkese, sokağa çıkma yasağı getirildi.

Uygulama protestolara rağmen bugün başladı. Sokaklar tenhalaştı güvenlik güçleri kontrollere başladı.

Yeni kurallara göre, aşı olmayanlar sadece market alışverişi, yürüyüş ve işe gitmek için evden çıkabilecek. 12 yaş altındakiler kapanmadan muaf olacak.

Avusturya'nın ardından Almanya'nın başkenti Berlin'de de aşısızlara yeni kısıtlama kararları alındı.

Koronavirüs aşısı olmayan kişiler, restoranlara, sinemalara, tiyatrolara, müzelere, spor salonlarına veya konser salonlarına giremeyecek.

Başbakan Merkel, artan vaka sayıları nedeniyle, önümüzde çok zor haftalar var diye vatandaşları uyarmıştı.

