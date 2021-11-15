Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 13:07Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD'li gazeteci Fenster serbest bırakıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Myanmar'da bir mahkemenin geçen hafta 11 yıl hapis cezası verdiği ABD vatandaşı gazeteci Danny Fenster serbest bırakıldı.
Myanmar'da bir mahkeme 12 Kasım'da ABD vatandaşı gazeteci Danny Fenster'a göçmenlik yasasını ihlal etmekten ve yasa dışı örgüt üyeliğinden 11 yıl hapis cezası vermişti.
Fenster'in çalıştığı kuruluş olan Frontier Myanmar dergisinin CEO'su Sonny Swe Twitter'da yaptığı açıklamada "Harika bir haber. DannyFenster'ın serbest bırakıldığını öğrendim" dedi
Etiketler: ABD
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