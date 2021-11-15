Myanmar'da bir mahkeme 12 Kasım'da ABD vatandaşı gazeteci Danny Fenster'a göçmenlik yasasını ihlal etmekten ve yasa dışı örgüt üyeliğinden 11 yıl hapis cezası vermişti.

Fenster'in çalıştığı kuruluş olan Frontier Myanmar dergisinin CEO'su Sonny Swe Twitter'da yaptığı açıklamada "Harika bir haber. DannyFenster'ın serbest bırakıldığını öğrendim" dedi