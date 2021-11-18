Biden'ın ocakta göreve gelmesinden bu yana iki kez telefonda görüşen liderler, video konferans yoluyla ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip iki ülkenin liderleri arasındaki görüşme, uluslararası ilişkiler açısından da önemli görüldü.

Çin'de atılan manşletlerde Çin Lideri Şi'nin Tayvan konusunda Biden'a ateşle oynayan kendisini yakar mesajı ön plana çıktı.

[Güney Çin Denizi'nde ABD ve Çin'in güç mücadelesi]

Ayrıca Tayvan'la ilgili tansiyonun düşürülme planının kazan-kazan çerçevesinde gerçekleştirlmesi de gazetelerde ön plana çıktı.

ABD basınında ise görüşmenin sıcak ve samimi geçtiğini ancak ilerleme sağlanamadığını ön plana çıkardı.

Biden'ın Tayvan'ın Çin'in bir toprağı olduğu tek Çin politikasından vazgeçmeyeceğini söyledi. Bu Pekin'de büyük bir zafer olarak algılandı.

ABD kamoyu da Çin yönetiminin Biden'ın bu açıklamasını öne çıkararak bir propaganda zaferine dönüştürdüğü şeklinde yorumlarla doldu.

ABD medyası ayrıca masada ticaret, teknoloji, fikri mülkiyet hakları ve nükleer silahlar konularının olduğunu yazdı.