Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 23:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'den başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışan 6 İranlıya yaptırım
[Fotoğraf: Reuters ]
ABD yönetimi, 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştıkları gerekçesiyle İranlı 6 kişi ve bir şirketi yaptırım listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığı, İranlı gruplar da dahil olmak üzere, devlet destekli aktörlerin, ABD'deki seçimlere olan inancı zedelemek amacıyla tasarlanan web siteleri ve sosyal medya aracılığıyla dezenformasyon yaymak için gizli ve aldatıcı faaliyetlerde bulunduğunu açıkladı.
2020 ABD Başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştıkları gerekçesiyle İranlı 6 kişi ve bir şirket yaptırım listesine eklendi.
Yaptırım uygulanacak kişiler arasında yer alan Seyyed Mohammad Hosein Musa Kazemi ile Sajjad Kashian hakkında seçimlere müdahale etmek için siber dezenformasyon kampanyası başlattıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.
Etiketler: İran ABD ABD İran ilişkileri ABD Başkanlık Seçimleri
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