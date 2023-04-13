Çok Bulutlu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.04.2023 01:42

Malavi'de Freddy Kasırgası: Ölü sayısı 1000'e yükseldi

Afrika'nın güneydoğu kıyılarını etkileyen Freddy Kasırgası nedeniyle Malavi'de ölü sayısı 1000'e yükseldi.

Malavi'de Freddy Kasırgası: Ölü sayısı 1000'e yükseldi
[Fotograf: Reuters]

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, basına yaptığı açıklamada, kasırganın neden olduğu yıkım ve ölü sayısına dair bilgi verdi.

Kasırga nedeniyle ölü sayısının 1000'e yükseldiğini belirten Chakwera, yarım milyondan fazla kişinin de evini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Chakwera, "İklim değişikliğinin yol açtığı yıkım nedeniyle evler, köprüler, okullar ve iş yerleri yıkıldı, yollar, enerji hatları ve tarım arazileri ise hasar gördü." dedi.

Ülkede tütün pazar sezonunun açılma döneminin geldiğine dikkati çeken Chakwera, kasırga nedeniyle ekonomik hareketliliğin de sekteye uğradığını belirtti.

Kasırgadan Mozambik ve Madagaskar da olumsuz etkilenmişti. Mozambik'te yaklaşık 70 kişi hayatını kaybetmişti.

Dünya Meteoroloji Örgütü, şubat ayında başlayan ve bir aydan fazla süren Freddy'nin, tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı.

ETİKETLER
Afrika Kasırga
Sıradaki Haber
ABD'de bir kadın sokak ortasında doğum yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:58
Emekli maaş ve ikramiyeleri yarın ödenmeye başlayacak
02:36
Fransa'da çöken binada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
01:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunspor'u tebrik etti
02:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ev hanımlarına emekliliklerinde destek vereceğiz
01:27
Kocaeli Şehir Hastanesi cumartesi günü açılıyor
01:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'genel af' tepkisi
Hakkari'de heyelanlar ulaşımı olumsuz etkiledi
Hakkari'de heyelanlar ulaşımı olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
Bakan Soylu, makam aracı Togg ile gençleri gezdirdi
Bakan Soylu, makam aracı Togg ile gençleri gezdirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ