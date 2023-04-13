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Dünya
İHA 13.04.2023 00:28

ABD'de bir kadın sokak ortasında doğum yaptı

ABD'nin California eyaletinde uyuşturucu kullanan hamile bir kadın sokak ortasında doğum yaptı.

ABD'de bir kadın sokak ortasında doğum yaptı
[Temsili Fotoğraf: Reuters]

ABD'nin California eyaletinde San Francisco'da uyuşturucu kullanan hamile bir kadın, sokak ortasında doğum yaptı.

Uyuşturucu bağımlılarının ve evsizlerin yaşadığı Tenderloin Bölgesi'ndeki Union Meydanı'nda doğum yapan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı.

Doğum anını kaydeden bir vatandaşın paylaştığı videoda, hamile kadının, yeni doğan bebeğini kucaklamaya çalıştığı ve yanına gelen iki kişinin de kadına yardım etmeye çalıştığı görüldü.

Kadının ve bebeğinin durumunun stabil olduğu aktarıldı.

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