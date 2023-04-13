Rusya'da havayolu şirketlerinden her uçuşta askerler için boş koltuk bırakması istendi

RIA'ya konuşan bir hava taşımacılığı yetkilisi, bakanlığı talebinin kabul edildiğini ve bunun havayollarının orduya katkı sağlaması için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Ukrayna'da savaşan Rus askerleri için yaz sezonunda yapılacak rezervasyonlar, uçuştan 12 saat önce iptal edecek.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yeni düzenleme isteğinde uçak biletlerinde artan talebin etkili olduğu ifade edildi. Ukrayna'daki askerlerin aylar ya da haftalar önce uçak rezervasyonu yapamayacağını belirten bakanlık yetkilileri, bu nedenle havayolu şirketlerinden askerler için otomatik rezervasyon talebinde bulundu.

Havayolu şirketleri bakanlıktan talep edilen uçuş rotaları ve uçuş numaralarına ilişkin bilgi istedi. Ancak bazı havayolu şirketlerinin, askerlerin uçuşu kaçırması durumunda gelir kaybı yaşamaktan endişe ettiği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şubatta yaptığı açıklamada, Ukrayna'da savaşan tüm askerlere düzenli izin hakkı verileceğini duyurmuştu. İzinlerin seyahat süresi hariç her 6 ayda 14 gün olarak düzenlendiği açıklanmıştı.