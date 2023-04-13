ABD'de uçağa lazer tutan adam hapse atıldı

Wisconsin'deki bir federal yargıç, 2021'de meydana gelen olay nedeniyle perşembe günü adama iki yıl hapis cezası verdi.

Minnesota eyaletinin Rochester kentinden 43 yaşındaki James Link, bu yıl ocakta uçağa lazer tutma suçunu kabul etti.

29 Ekim 2021'de Raleigh-Durham'dan Minneapolis'e uçan Delta Hava Yolları uçağının pilotları, kendilerine üç kez lazer tutulduğunu söyledi. Wisconsin eyaletindeki River Falls'un hemen batısında yaklaşık 2 bin 750 metre yükseklikte uçarken kokpitin mavi bir lazerle aydınlatıldığını belirttiler.

"Sağ gözündeki görüş birkaç saatliğine bozuldu"

Madison'daki ABD savcılığı, Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan bir açıklamada, lazerin "yeni yaklaşmayı bildirmek amacıyla iPad'lerine bakamadıkları için kokpitte büyük bir dikkat dağınıklığına neden olmasının" ardından pilotların hava trafik kontrolüne pistleri değiştirme talimatı verdiklerini söyledi.

Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı fakat kaptanlardan biri olaydan sonra sağ gözündeki görüşün birkaç saatliğine bozulduğunu söyledi.

Hava trafik kontrolü olayı araştırması için bir Minnesota Eyalet Devriye uçağını çağırırken, bu uçağın pilotlarına da aynı gece River Falls üzerinde tur atarken mavi bir lazer tutuldu.

"Uçağın gözetleme ekipmanını kullanarak şüphelinin kimliği tespit edildi"

Açıklamaya göre savcılar, "Uçağın gözetleme ekipmanını kullanarak şüphelinin kimliğini tespit edebildiler, yerel kolluk kuvvetleriyle koordinasyon kurdular ve memurlar kendisiyle temasa geçene kadar sanığı izlediler" dedi.

Uçağın kaptan pilotu mahkemeye yaptığı açıklamada lazerin "yüksek parlaklığına" dikkat çekerek bunu uçuş operasyonlarının kritik bir aşamasındayken "karanlık bir odadaki tüm ışıkların aniden yanmasına" benzetti.

"Feci sonuçlara yol açabilirdi"

Kaptan pilot, mahkemeye "bu kritik aşamada yapılacak küçük bir hata feci sonuçlara yol açabilirdi" dedi.

"İnanılmaz derecede tehlikeli ve pervasızca"

ABD Bölge Yargıcı William M. Conley, uçağa lazer tutma eyleminin "inanılmaz derecede tehlikeli ve pervasızca" olduğunu ve uçaktaki herkesi "inanılmaz bir tehlikeye" soktuğunu söyledi.

Mahkeme ayrıca, Link'in "çok sayıda aile içi şiddet" ve 2017'de "tutuklama yapan memurun gözüne el feneri tuttuğu" bir olayı da içeren "kabarık sabıka kaydına" da dikkat çekti.

Federal Havacılık İdaresi rakamlarına göre, 2021'de uçak ve helikopterlere lazer tutulması vakaları bir önceki yıla göre yüzde 41'lik bir artışla rekor seviyeye ulaştı.