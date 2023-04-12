ABD'de veteriner ilacının uyuşturucu maddeyle karıştırılması yönetimi alarma geçirdi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uyuşturucu Kontrol Politikası Ofisi Direktörü Dr. Rahul Gupta, hayvanların tedavisinde kullanılan sakinleştirici ve kas gevşetici etkili ksilazin ile karıştırılmış fentanili ABD için "yükselen bir tehdit" olarak belirledi.

Ksilazin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından insanların değil, veteriner kullanımı için onaylanırken ülke genelinde aşırı doz uyuşturucu kullanımı nedeniyle gerçekleşen ölüm vakalarında ksilazinin de etkisi oluyor.

Aynı zamanda Başkan Joe Biden'ın uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili danışmanı olan Dr. Gupta, fentanil-ksilazin kombinasyonunun yıkıcı etkisi nedeniyle oldukça endişeli olduğunu belirterek bu kapsamda "tehdit" ilan edilen söz konusu kombinasyona karşı halk sağlığı ve kamu güvenliği adına yeni araçlar geliştirdiklerini aktardı.

Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) verilerine göre, 2020-2021'de ksilazinin kullanımı güneyde yüzde 193, batıda yüzde 112 olmak üzere ABD'de önemli ölçüde arttı.

DEA'ya göre, uyuşturucudan kaynaklı ölenlerin kanında ksilazinine de rastlandı, vaka sayıları da ülke genelinde önemli ölçüde artmış durumda.

Beyaz Saray ayrıca uyuşturucuyla mücadele kapsamında, ksilazin testi, tedavi ve destekleyici bakım protokolleri, kapsamlı veri sistemleri, yasa dışı ksilazin tedarikini azaltmaya yönelik stratejilerin belirlenmesi için kurumlar arası bir çalışma grubu kurulacağını duyurdu.