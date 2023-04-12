Az Bulutlu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.04.2023 22:32

ABD Federal Ticaret Komisyonu Başkanı, Twitter'a yönelik incelemede ifadeye çağrıldı

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Başkanı Lina Khan'ı, Twitter'a yönelik incelemeleri kapsamında ifade vermeye çağırdı.

ABD Federal Ticaret Komisyonu Başkanı, Twitter'a yönelik incelemede ifadeye çağrıldı

Khan'a hitaben bir dilekçe gönderen Jordan, milyarder Elon Musk'ın şirketi devralmasının ardından FTC'nin Twitter'ın gizlilik ve veri güvenliği uygulamaları dahil şirket içi iletişim ve politikalarına yönelik yaptığı incelemeye ilişkin, Komitenin ilgili belge ve bilgileri talep ettiğini ifade etti.

Jordan, meclis bünyesindeki ilgili bir alt komitenin, Twitter'ın Musk tarafından satın alınmasından sonra FTC'nin şirketten "uygunsuz ve külfetli" taleplerde bulunduğunu ve iletişim kurdukları gazetecilerin kimliklerini de isteyerek Twitter'ı "taciz ettiğini" öne süren raporu hatırlattı.

Söz konusu raporun FTC'nin "yasal yetkisini kötüye kullandığını" ortaya koyduğunu savunan Jordan, Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin ticaretin yasa dışı kısıtlamalara ve tekellere karşı korunması konusunda gözetim yetkisi olduğunu kaydetti.

Jordan, bu kapsamda FTC'nin incelemesinde ticari rekabete ve ifade özgürlüğüne zarar verebileceğine işaret ederek, şirkete yönelik incelemeleriyle ilgili FTC Başkanı Khan'ı ifade vermeye davet etti.

ABD'de çok sayıda Cumhuriyetçi, Twitter'ın Musk tarafından satın alınmadan önce kendilerine platformda sansür uyguladığını savunuyor.

Temsilciler Meclisinde çoğunlukta olan Cumhuriyetçiler, FTC'nin Twitter'a yönelik incelemesini, devlet kurumlarının muhafazakarlara karşı militarize edildiği iddiaları kapsamında değerlendiriyor.

ETİKETLER
ABD Twitter
Sıradaki Haber
Avusturya: Putin ülkeye gelmesi durumunda tutuklanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:27
Dere yatağına devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı
23:07
Denizli'de köpeğin otomobilin arkasında sürüklenmesine tepki
23:50
Bakan Kurum iftarda iş insanlarıyla buluştu
22:50
ABD'de veteriner ilacının uyuşturucu maddeyle karıştırılması yönetimi alarma geçirdi
23:01
2 ilde sağanak nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
22:32
Avusturya: Putin ülkeye gelmesi durumunda tutuklanacak
Hakkari'de heyelanlar ulaşımı olumsuz etkiledi
Hakkari'de heyelanlar ulaşımı olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
Bakan Soylu, makam aracı Togg ile gençleri gezdirdi
Bakan Soylu, makam aracı Togg ile gençleri gezdirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ