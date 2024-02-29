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Dünya
AA 29.02.2024 06:05

Maduro'dan, ülkeden ayrılan Venezuelalılara "vatanınıza dönün" çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yurt dışına göç eden vatandaşlarına ülkeye dönmeleri çağrısı yaptı.

Maduro'dan, ülkeden ayrılan Venezuelalılara "vatanınıza dönün" çağrısı

Devlet televizyonuna açıklamada bulunan Maduro, yurt dışındaki Venezuelalı göçmenlerin korunması ve onlara yardım edilmesi için özel proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Maduro, ülkesine yönelik devam eden ABD yaptırımlarını hatırlatarak tüm ekonomik ambargoların kaldırılması halinde "en geç bir yıl içinde" Venezuelalıların ana vatanlarına dönebileceğine inandığını kaydetti.

Yurt dışına göç eden Venezuelalılara seslenen Maduro, "Göçmenler, topraklarına geri dönmeli, ülkenin onlara ihtiyacı var. Ana vatana dönen kardeşlerimiz için kapsamlı sosyal programlar hazırlıyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Venezuelalılar, oldukça zor ekonomik koşullarda yaşıyor. " dedi.

Devlet Başkanı Maduro, Venezuela'nın "haksız yaptırımlara" maruz kaldığı için halkının ülkeyi terk etmek zorunda bırakıldığını ifade etti.

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