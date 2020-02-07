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Maduro'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Van’ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketi ve İstanbul’daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye’ye başsağlığı diledi.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun mesajını, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Twitter hesabından paylaştığı açıklamayla aktardı.
Mesajda, "Devlet Başkanı Maduro, Van'daki çığ felaketi ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazalarından ötürü kardeş Türk halkı ve hükümetine dayanışmasını iletiyor, her iki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, çığ felaketi ve uçak kazasında yaralananlar için acil şifa dileğinde de bulunuldu.
Etiketler: venezuela nicolas maduro Van çığ İstanbul uçak kazasıSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 06:52
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