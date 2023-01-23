Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Madagaskar'da Cheneso fırtınası: 3 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Madagaskar'da etkili olan Cheneso fırtınasında 3 kişi öldü.
Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak'ta kuzeydoğu kıyılarından ülkeye giren tropikal fırtına Cheneso bölgede etkili oldu.
Fırtınadan 13 bin 180 bin kişi etkilendi ve 4 bin ev ile 600 hektar arazi su altında kaldı.
Fırtına nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 80 okul seller yüzünden kullanılamaz hale geldi.
Hint Okyanusu'nda ada ülkesi olan Madagaskar'da yeni başlayan yağış sezonu nisan ayına kadar devam ediyor.
Geçen yıl ülkede 3 tropikal fırtına, 2 kasırga yaşanmıştı.
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