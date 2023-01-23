Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak'ta kuzeydoğu kıyılarından ülkeye giren tropikal fırtına Cheneso bölgede etkili oldu.

Fırtınadan 13 bin 180 bin kişi etkilendi ve 4 bin ev ile 600 hektar arazi su altında kaldı.

Fırtına nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 80 okul seller yüzünden kullanılamaz hale geldi.

Hint Okyanusu'nda ada ülkesi olan Madagaskar'da yeni başlayan yağış sezonu nisan ayına kadar devam ediyor.

Geçen yıl ülkede 3 tropikal fırtına, 2 kasırga yaşanmıştı.