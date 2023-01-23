Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tayland'da trafik kazasının ardından yaşanan patlamada 11 kişi öldü
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Tayland'da otoyoldaki trafik kazasının ardından meydana gelen patlamada 2'si çocuk 11 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basına yansıyan haberlere göre, Mittraphap otoyolunda saatte 100 kilometre hızla giden araç refüje çarptı.
Çarpmanın ardından meydana gelen patlama sonucu araç alev aldı, içindeki 12 kişiden sürücü dahil 11'i öldü.
Kazada ölenlerden 2'sinin çocuk olduğu kaydedildi; 20 yaşındaki yaralı genç, Si Khiu Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Aracın Amnat Chaoren şehrinden Nakhon Pathom'a gittiği bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Tayland Trafik Kazası
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