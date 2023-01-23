Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da şebeke arızası ülke genelinde elektrik kesintisine yol açtı
[Fotograf: Reuters]
Pakistan’da ulusal şebekedeki arıza sebebiyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor.
Enerji Bakanlığı kesintinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Aralarında başkent İslamabad, Karaçi, Lahor ve Peşaver’in bulunduğu çok sayıda şehre elektrik verilemiyor.
Enerji Bakanı Hurram Dastagir, 12 saat içinde ülke genelindeki kesintinin giderileceğini kaydetti.
Pakistan’da zayıf altyapı ve bakım standartları sebebiyle elektrik kesintileri sık sık yaşanıyor.
Güney Asya ülkesinde 13 Ekim 2022'de elektrik iletim sistemindeki arıza sebebiyle Pakistan'ın güneyindeki birçok kente enerji temin edilememişti.
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