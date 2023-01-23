"Sovyetler Birliği Filosunun Amirali Gorshkov" fırkateyni Zirkon füzeleriyle tatbikatlara katılım sağlayacak.

Reuters'taki habere göre, ismi paylaşılmayan bir kaynak, "Amiral Gorshkov"un Suriye'nin Tartus şehrindeki lojistik destek noktasına gideceğini, ardından Çin ve Güney Afrika donanmalarıyla ortak deniz tatbikatlarına katılacağını açıkladı.

Fırkateyndeki Zirkon füzelerinin, bin kilometreden fazla menzile sahip olduğu ve sesten 9 kat hızlı seyredebildiği belirtiliyor.

Perşembe günü, Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri, 17 Şubat'tan 27 Şubat'a kadar liman kenti Durban ve Richards Bay yakınlarında yapılacak tatbikatların "Güney Afrika, Rusya ve Çin arasında halihazırda gelişen ilişkileri güçlendirmeyi" amaçladığını duyurmuştu.