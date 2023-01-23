Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 07:30Son Güncelleme: Kaynak: BBC
İngiltere'de ambulans personeli grevde
[Fotograf: Reuters]
İngiltere'de üç ayrı sendikaya bağlı ambulans çalışanları, maaş anlaşmazlığı sebebiyle greve gitti.
Ülkede, GMB, Unison ve Unite sendikalarına üye ambulans personeli greve başladı.
Bu kapsamda, 999 hattına yapılan "hayati tehlike" bildiren çağrılar hariç, diğer taleplere gecikmeli olarak karşılık verileceği belirtiliyor.
Hükümet, çalışanların enflasyonun üzerinde maaş artışı taleplerinin karşılanamayacağı mesajını veriyor.
Ülkede Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) bünyesindeki en büyük grevin, hemşirelerin de katılımıyla 6 Şubat'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Etiketler: İngiltere
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