Hükümet danışmanı Kanchan Gupta, Twitter'dan konuya dair yaptığı paylaşımda, Hindistan Enformasyon ve Yayın Bakanlığının Yeni Bilgi Teknolojisi (IT) kuralları kapsamında acil durum yetkilerini kullanarak, BBC'nin hazırladığı belgeselin ilk bölümünü paylaşan YouTube videolarının ve Twitter paylaşımlarının engellenmesi kararını aldığını duyurdu.

Henüz Hindistan'da resmi olarak yayınlanmayan belgeselde Modi'nin, 2002'de Gujarat eyalet Başbakanı olduğu dönemde çoğunluğu Müslüman 1000'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar işleniyordu.

Olaylardaki sorumluluğu nedeniyle, 2005'te ABD, daha sonra ise İngiltere Modi'ye seyahat yasağı getirmişti.

Modi, 2001-2014 döneminde Gujarat eyaleti başbakanlığı görevinde bulunmuştu.

Gujarat olayları

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde 27 Şubat 2002'de Godhra istasyonu yakınlarında çıkan tren yangınında 60 Hindu hacının ölmesinin ardından eyalette olaylar başlamıştı.

Yangından Müslümanları sorumlu tutan Hindu çeteler, Gujarat'ta Müslüman mahallelerine ve köylerine saldırmış, olaylarda Müslümanlar dahil en az 1000 kişi yaşamını yitirmiş ve yüzlerce kadına tecavüz edilmişti.

Hindistan'ın mevcut Başbakanı Narendra Modi, ayaklanma sırasında Gujarat eyaletinin başbakanı olarak görev yapıyordu. Modi, Müslümanlara yönelik cinayetleri durdurmak için yeterli çabayı göstermemekle suçlanmıştı.