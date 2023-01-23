Avrupa'dan Kanada'ya göç, yerliler için bir soykırım ve asimilasyon hikayesine dönüştü.

Yerlilerin kendi kültürlerini unutup, Hristiyanlaşması için kilise okulları açıldı. 150 binden fazla çocuk, ailelerinden kopartılarak yatılı kalmaya zorlandı.

157 yıl süren zulümde, resmi rakamlara göre en az 6 bin çocuk hayatını kaybetti. Ancak okul bahçelerinde ortaya çıkan toplu mezarlar ve kayıtsız çocuklar gerçek sayının daha fazla olduğunu düşündürüyor.

Kanada hükümeti, 2008 yılında bu insanlık ayıbı nedeniyle resmen özür diledikten sonra tazminat davası açıldı.

Hükümet, kilise okullarında ölen çocuklar için 20 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Kanada devletine karşı kültürel soykırım suçlamasıyla 2012 yılında başka bir dava daha açıldı.

Hükümet bu kez 2 milyar dolar tazminatı kabul etti. Tazminatın ödenebilmesi için kararın mahkeme tarafından da onaylanması gerekiyor.

Kanada'daki kilise okullarının karanlık tarihi, 2021 yılında bu okullardan birinin bahçesinde kayıtlarda bulunmayan 751 çocuğun toplu mezarının bulunmasıyla ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine bütün okulların bahçelerinde dedektörlerle arama başlatıldı.

Geçen hafta bu okulların birinin daha bahçesinde toplu mezar bulundu. Mezarda 171 çocuğun gömülü olduğu düşünülüyor.