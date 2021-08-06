Madagaskar'ın resmi haber ajansı Taratra'ya göre, 20 Temmuz'da gözaltına alınan ve 15 günlük gözaltı süresi dolan emekli Fransız askerler Paul Rafanoharana ve Philippe Marc François ile 9 kişi tutuklandı.

"Devletin güvenliğini tehlikeye atmak ve cumhurbaşkanını öldürmek için komplo kurmak"la suçlanan bu kişiler arasında yüksek rütbeli askerlerin de olduğu vurgulandı.

Suikast girişimine ilişkin bugüne kadar 12'si asker 21 kişi sorgulanmıştı. Sorgulananlar arasında generaller, Antananarivo Başpiskoposu Odon Razanakolona ve Cumhurbaşkanı Rajoelina'ya yakın bazı isimler de yer almıştı.

"Apollo 21 Projesi"

Daha önce emekli Fransız asker Rafanoharana'nın bilgisayarında "Apollo 21 Projesi Bütçesi" başlıklı bir belgeye ulaşılmıştı.

Apollo 21 planıyla aralarında Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın da bulunduğu 5 devlet görevlisinin "ortadan kaldırılması" ve yönetime el konulmasının amaçlandığı ortaya çıkmıştı.

Madagaskar basınına göre, suikast planının beyni olan Rafanoharana'nın suikast planı için Madagascar Oil Genel Direktörü ABD'li Russel Kelly'den 10 milyon avro istediği tespit edilmişti.

Rafanoharana'nın evinde 4 valize yerleştirilmiş 225 bin avro ve çok sayıda silah ele geçirilmişti.

Haiti Cumhurbaşkanı Moise suikastıyla benzer noktalar

Ele geçirilen belgelere göre, suikast hazırlığı, Madagaskarlı üst düzey askerler tarafından görevlendirilen, Afrika'da istikrarı bozmaya yönelik askeri eylemlere aşina 15 kişilik bir komando grubunun ülkeye gelmesiyle başlayacaktı.

Kamuoyunda yapılan yorumlarda, olayın planlanma şeklinin şaşırtıcı şekilde 7 Temmuz'da öldürülen Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikastına benzediğine işaret edilmişti.

Ülkenin bağımsızlık günü olan 26 Haziran'da Jandarma Genel Komutanı ve Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın sağ kolu Richard Ravalomanana'ya yapılması planlanan suikast girişiminin engellendiği de duyurulmuştu.

Emekli Fransız askerlerin adı ilk kez geçiyor

Madagaskar'da 2009'da yapılan askeri darbe sırasında muhalefet lideri olan 47 yaşındaki Rajoelina, 2014'e kadar sivil geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

Rajoelina, Aralık 2018'deki seçimden zaferle çıkarak 2019'da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu.

Eski Fransız sömürgesi olan, Hint Okyanusu'nda ada ülkesi Madagaskar, bağımsızlığını kazandığı 1960'dan bu yana siyasi istikrarsızlık ve darbeler yaşasa da ilk kez emekli Fransız askerlerin ismi böyle bir olayda geçiyor.

Yaklaşık 27 milyon nüfusa sahip Madagaskar'da 26 bin Fransız vatandaşı yaşıyor.