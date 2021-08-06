Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 22:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'dan Yunanistan'a orman yangınlarıyla mücadele için destek
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 100 itfaiyecinin orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ulaştığını duyurdu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkesinin ihtiyacı olduklarında dostlarına yardıma hazır olduğunu belirtti.
Bakan Kuleba, 100 Ukraynalı tecrübeli itfaiyecinin Yunanistan'a orman yangınlarıyla mücadelesinde destek için Atina'ya vardığını açıkladı.
Etiketler: Ukrayna Yunanistan Yangın Orman Yangını
Sıradaki Haber
ABD nüfusunun yarısı tamamen aşılandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz