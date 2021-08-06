ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Richard Mills, BM Güvenlik Konseyi'nin Afganistan oturumunda, ülkede ilerleyişini sürdüren Taliban'a saldırılarını durdurması ve siyasi sürece dönmesi çağrısı yaptı.

Richard Mills, "Taliban, bunları uluslararası toplumdan duymalı; Afganistan'ın askeri yollarla ele geçirilmesini ve Taliban İslam Emirliği'ne dönülmesini kabul etmeyeceğiz." dedi.

Isaczai'den BM ve Pakistan'a çağrı

Afganistan'ın BM Daimi Temsilcisi Ghulam Isaczai de BM Güvenlik Konseyi'ne ülkesindeki felaketi önlemek için harekete geçmesi çağrısı yaptı.

Taliban'ın saldırısı altındaki sivillerin güvenliğinden ve insan hakları ihlallerinden son derece endişe duyduklarını söyleyen Isaczai, Taliban'ın Afganistan'ı bir kez daha "uluslararası terör yatağı" haline getirmeye çalıştığını söyledi.

Isaczai, Pakistan'a ise Taliban sığınaklarının ve tedarik hattının yok edilmesinde Afganistan'a yardım etmesi çağrısında bulundu.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Dört büyük kentte çatışmaların meydana geldiği ülkede, Taliban bazı kent merkezlerine girmiş durumda.