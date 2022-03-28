Macron, Zemmour'un dün başkent Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi yakınındaki Trocadero Meydanı'nda düzenlediği mitingde katılımcıların "Macron katil" sloganları atmasına ilişkin Dijon kentinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bunun Zemmour'a yakışmadığını ifade eden Macron, sağlık alanında uygulamaya koyduğu en önemli reformlardan birinin işitme cihazları, gözlükler ve diş protezlerinin sigorta tarafından tamamen karşılanması olduğunu, bu nedenle "ağır işiten" Zemmour'a işitme cihazı kullanmasını önerdiğini söyledi.

Zemmour, miting sırasında bu sloganı duymadığını savundu

Zemmour, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, miting sırasında bu sloganı duymadığını savunarak, bunu desteklemediğini aktardı.

Fransa'da çeşitli partilerden siyasetçiler ve birkaç cumhurbaşkanı adayı da Zemmour'un mitingde çok yüksek sesle "Macron katil" sloganlarının atılmasına izin vermesine tepki gösterdi.