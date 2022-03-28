AB içişleri bakanları, Ukrayna'daki savaş nedeniyle oluşan mülteci krizini değerlendirmek için Brüksel'de bir araya geldi.

Bakanlar, toplantıda Ukrayna'dan kaçan kişilerin kabul ve kayıt prosedürlerine, üye devletleri madden destekleme ve mültecilerin güvenliği konularına odaklandı.

Ukrayna'daki savaşın çıkmasından bu yana kapılarını bu ülkeden gelecek kişilere geçici koruma statüsü vererek açan AB'nin içişleri bakanları, ulusal kayıt yerine Birlik genelinde tek bir kayıt sistemi oluşturma kararı aldı.

Bakanlar, böylece geçici korumanın kötüye kullanılmasını ve insan ticareti riskini azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Şimdiye kadar 3 milyon 800 bin Ukraynalı AB'ye girdi"

Toplantı bitiminde basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, savaştan önce dahi Ukrayna'nın, vatandaşları AB'ye giden ilk beş ülke arasında yer aldığını, dolayısıyla bu ağların şimdi de devam etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Johansson, şimdiye kadar 3 milyon 800 bin Ukraynalının AB'ye girdiğini, bunların yarısının çocuk olduğunu dile getirdi.

"Savaşın ilk günlerine göre sığınan kişilerin sayısında azalma var"

Ylva Johansson, savaşın ilk günlerine nazaran AB'ye sığınan kişilerin sayısında azalma olduğunu, 200 binden günlük 40 bine düştüğünü ancak acil durumlar için hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Polonya'nın tek başına 2 milyon 300 bin kadar mülteciyi ağırladığını aktaran Johansson, "Sığınmacıları Polonya'dan ayrılmaya ve diğer üye ülkelere gitmeye teşvik etmek gerekiyor. Aksi takdirde durum sürdürülebilir olmaz" dedi.

Johansson, şu anda ulusal düzeyde kayıt yapıldığını, gelecekte bu verileri birbirine bağlayacak bir platform olacağını kaydetti.

Platform, geçici korumadan yararlanan kişilerin tüm üye ülkelerde haklarından yararlanabilmelerini ve üye devletlerin bilgi alışverişinde bulunmalarına olanak sağlamayı da hedefliyor.