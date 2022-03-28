Çeşitli deneyler ve sunumların yapıldığı, öğrencilere bilimi sevdirmeyi amaçlayan etkinliğe, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve bazı okullardan yüzlerce öğrencinin yanı sıra veliler ve bazı kurumların temsilcileri katıldı.

Etkinlikte robotik teknolojiden, fiziki ve kimyasal deneylere, 3D yazıcı ile baskı tekniği ve elektrik üretimi gibi birçok konuda öğrenciler sunumlar gerçekleştirdi.

"Yoruldular ama güzel ürünler çıkardılar"

TMV Sudan Ülke Temsilcisi Muhammed Emin Şimşek, "Çocuklarımız yıl boyunca yapmış oldukları deneyleri, robotları, bilimle ilgili çeşitli çalışmaların hazırlıklarını yaptılar. Yoruldular ama güzel ürünler çıkardılar" dedi.

Sudan'da farklı olmasından ötürü festivalin ciddi ilgi gördüğünü ve çok ziyaret edildiğini belirten Şimşek, "Kardeş okullarımız vardı. Eğitim Bakanlığı da bu projeyi destekledi. Bakanlık, çeşitli okullardan öğrencileri yönlendirdi. Katılımın yüksek olması bizi sevindirdi" diye konuştu.

Şimşek, "Öğrencilerimizin üretmiş oldukları şeylerin somut olarak görülmesini, deneyerek, yaşayarak öğrenmelerini hedefledik. Ayrıca tecrübelerimizi paydaş kurumlarla, Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer öğrenciler ile paylaşmak istiyoruz. Bu hedefimiz de yerel muhataplarımız nezdinde ciddi karşılık buldu" sözlerini kullandı.

"Bu festivalden çok istifade ettim"

TMV lise birinci sınıf öğrencilerinden Osman Tarık Osman, etkinlik sayesinde bilim ve teknolojiye ilgisinin arttığını belirterek, "Bilim Festivali sayesinde elektrik nedir, akım nedir, elektrik nasıl üretilir gibi çok fazla şey öğrendim. Bu festivalden çok istifade ettim" dedi.

Lise ikinci sınıf öğrencisi Hind Abdullah da evde ya da başka bir yerde mümkün olmayan yeni tecrübeler kazandığını, farklı bilgiler edindiğini ifade ederek, festivali organize eden öğretmenlerine teşekkür etti.