Dünya

Macron ile Ruhani telefonda görüştü

07 Temmuz 2019 Pazar 01:38 - Son Güncelleme 07 Temmuz 2019 Pazar 01:42

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ABD-İran ilişkileri ve nükleer anlaşma ele alındı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin, nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a uyguladığı yaptırımlara değindi. "Stratejik sabır" gösterdiklerini söyledi. Yaptırımların durdurulması çağrısında bulundu. Ruhani, bunun ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında yeni bir hareketin başlangıcı olacağını iletti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine karşı olduklarını hatırlattı. Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşmanın korunmasını istediğini vurguladı. İran, ABD'nin yaptırımlarına karşılık nükleer anlaşma taraflarına önlem almaları için 60 gün süre vermişti. Süre bugün doluyor. Kaynak: TRT Haber

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