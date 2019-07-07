Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hmidti, başkent Hartum'un doğusundaki El-Hac Yusuf bölgesinde halka yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan ve BAE tarafından verilen yardımın henüz kullanılmadığını ve bunun halen Merkez Bankasında tutulduğunu ifade etti.

Askeri Geçiş Konseyi ile muhalif Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) arasında varılan siyasi anlaşmaya da değinen Hmidti, bu anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için herkesin iyi niyetli bir şekilde omuz omuza çalışması gerektiğini kaydetti. Hmidti, mevcut aşamada önceliklerinin sağlık, eğitim ve altyapı olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da 21 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, Riyad ve Abu Dabi'nin Sudan'a 3 milyar dolar yardımda bulunduğu duyurulmuştu.

Kaynak: AA