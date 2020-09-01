Fransa'nın eski sömürgesi Lübnan'da nüfuzunu artırmaya çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, umduğunu bulamadı.

"Gönderilen yardımları denetleme" iddiasıyla Lübnan'a ikinci ziyaretini yapan Emanuel Macron, protesto edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Brüksel'de protesto edildi

Fransa Cumhurbaşkanı'nı havalimanında Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn karşıladı. Arap dünyasının divası Feyruz'u evinde ziyaret etmek için yola çıktı.

"Katillerle iş birliği yapıyorsun"

Evin önünde kalabalığı selamlayan Macron, yuhalandığını fark edince, hızla uzaklaştı. Yüzündeki şaşkınlık da kameralara yansıdı.

Macron'un yeni kurulacak Lübnan hükümetini desteklemesi protestocuların tepkisini çekti.

Macron, "katillerle iş birliği yapıyorsun" sloganları arasında hızla sanatçı Feyruz'un evine girdi.

ABD basınında patlamayla ilgili dikkat çeken iddia

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili şoke edici bir iddia ise Amerikan basınına yansıdı.

İddiaya göre, yangının başladığı deponun kapısının kaynakla sabitlenmesi talimatını Beyrut Başsavcısı Gassan Uveydat verdi.

Başsavcı, "Bana depoda amonyum nitrat bulunduğu söylendi, diğer patlayıcılardan bahsedilmedi" sözleriyle kendini savundu.

Uzmanlar, yanıcı maddelerin sıkışık bir alana hapsedilmesinin patlamayı tetiklemiş olabileceğini belirtiyor.

Çok sayıda kişinin can verdiği patlamada yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti.

4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada, 190 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.

Patlamaya yol açan ihmaller zincirinin ortaya çıkmasıyla Lübnan Başbakanı Hassan Diyyab istifa etmişti.