ABD'de başkanlık seçiminde geri sayım sürüyor. Posta ile oy kullanılması da tartışma yaratıyor.

Bu yöntem, 1864 başkanlık seçiminde, iç savaşta cephedeki asker oy kullanabilmesi için başlatıldı.

Ancak sonraki seçimlerde posta ile oy kullanılmadı.

156 yıl sonra, 2020 başkanlık seçiminde bir kez daha postayla oy kullanılması gündemde..

Yaşlı ve hastalar, görevliler ve ülke dışındaki Amerikan askerleri oylarını posta ile kullanıyor.

Uygulama eyalet bazında değişirken bu yıl salgını gerekçe gösteren 40'ın üzerinde eyalet bunu yaygınlaştırdı.

200 milyon seçmenin yaklaşık beşte birine, yani 44 milyon seçmene başvuru aranmaksızın, 118 milyon seçmene ise başvurmaları halinde, mazeret göstermeksizin oy pusulası gönderiliyor.

Trump'ın hile korkusu

Demokrat Parti, sandığa gitmeyen gençler ile salgından en çok etkilenen yaşlıların katılımını artırmak için bu yöntemi destekliyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise, mazeret göstermeksizin herkese oy pusulası gönderilmesi durumunda seçime hile karışacağı görüşünde.

Trump, Demokratların güçlü olduğu eyaletlerde, Cumhuriyetçi oyların kaybolabileceğini savunuyor.

Birleşik Devletler Posta Hizmetleri, 600 bin çalışanı ile seçimin güvenliğini garanti ediyor.

Ancak postanelerdeki son düzenlemeler nedeniyle, başkanın 3 Kasım'da belli olamayacağı belirtiliyor.