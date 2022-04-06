Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek verdiğini, ülkeyi terk etmek zorunda kalan kişilerin Macaristan'a girişlerine izin verdiklerini ancak Rusya-Ukrayna savaşının kendi savaşları olmadığını vurguladı.

Hükümetinin, Macarların güvenliğini riske atmayacağını belirten Szijjarto, bu yüzden Ukrayna'ya silah sağlamayacaklarını ve Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarına destek vermeyeceklerini belirtti.

Ukrayna'nın büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

Macarların da hükümetin politikasını desteklediğini, ülkede 3 Nisan'da düzenlenen seçimleri hükümetinin kazandığını kaydeden Szijjarto şu ifadeleri kullandı:

"Ukraynalı liderlerin Macaristan'a hakarete son verme ve Macar halkının iradesini kabul etme zamanı geldi. Bütün bunları açık ve anlaşılır bir şekilde iletmek için Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisini Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığına çağırdık."