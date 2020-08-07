Macaristan Başbakanı Viktor Orban, devlet radyosu Kossuth'taki haftalık konuşmasında, sığınmacılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yasa dışı sığınmacıların ülkeye girişinin engellenmesi gerektiğini ifade eden Orban, ''Macaristan'a yasa dışı bir şekilde girmek isteyen her bir sığınmacı Macaristan için biyolojik ve sağlık tehdidi anlamına geliyor ve bu her halükarda engellenmeli'' diye konuştu.

Macarların kendilerini koruma refleksiyle hareket etmesi gerektiğini savunan Orban, ''Göç ve koronavirüs (COVID-19) salgınını birbirine bağlayarak tüm göçmenleri biyolojik bomba olarak resmetmek de doğru değil ama bazıları gerçekten öyle ve bunların kim olduğunu bilmiyorlar'' ifadelerini kullandı.

Orban ayrıca, İçişleri Bakanına, polis ve askerlerin tüm yasa dışı sığınmacıları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da durdurması yönünde talimat verdiğini, çünkü yasa dışı sığınmacıların artık sağlık açısından da risk teşkil ettiğini öne sürdü.

Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Sığınmacıları durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekilmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan edilerek yasa dışı geçişler için uygulanan cezalar artırılmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulan kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.