Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte COVID-19'dan 38 kişi daha hayatını kaybetti ve 1567 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 93'e, vaka sayısı da 285 bin 793'e çıktı.

Ülke genelinde 1859 hastanın daha taburcu edilmesiyle, iyileşen kişi sayısı 248 bin 948'e ulaştı.