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Suudi Arabistan'da son 24 saatte COVID-19'dan 38 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Suudi Arabistan'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 artarak 3 bin 93'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte COVID-19'dan 38 kişi daha hayatını kaybetti ve 1567 yeni vaka tespit edildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 93'e, vaka sayısı da 285 bin 793'e çıktı.
Ülke genelinde 1859 hastanın daha taburcu edilmesiyle, iyileşen kişi sayısı 248 bin 948'e ulaştı.
Etiketler: Suudi Arabistan koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 18:41
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