NDTV kanalındaki habere göre, Air India Express şirketine ait içerisinde 10'u çocuk 184 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu Dubai-Kozhikode seferini yapan uçak, Uluslararası Calicut Havalimanına iniş sırasında yerel saatle 19.40’ta pistin dışına çıktı ve yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

123 kişi yaralandı

Yetkililer, kazada aralarında iki pilotun da bulunduğu 15 kişinin öldüğünü, 123 kişinin yaralandığını söyledi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 15’inin durumunun ciddi olduğunu belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Söz konusu şirkete ait uçak, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde mahsur kalan Hindistan vatandaşlarını ülkeye geri getiriyordu.

Öte yandan uçağın varış saati sırasında Kerala'da yoğun yağışın bulunduğu belirtildi.