Maaşı yanlışlıkla yaklaşık 330 kat fazla yattı. 500 bin Peso yerine 165 milyon 398 bin 851 Peso aldı.



Şilili çalışan kayıplara karıştı.



Gıda üretim tesisinde çalışan kişi, önce durumu işverenine bildirdi, farkı iade edeceğini söyledi. Ancak bir daha ortaya çıkmadı.



İşveren çalışan hakkında dava açmaya hazırlanıyor.