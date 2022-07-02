Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 16:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
PKK yandaşları Finlere saldırdı
Terör örgütü PKK/YPG, Avrupa ülkelerinde de terör estiriyor. Örgütün, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 2019 yılında düzenlediği bir gösteriye ilişkin kayıtlar gündemde. O görüntüde PKK yandaşları Finlere sopalarla ve tekmelerle saldırıyordu.
Finlandiya'nın başkentinde 2019 yılında terör örgütü PKK/YPG sempatizanları sopalarla saldırdı tekme attı. Çekilen görüntüler yeniden sosyal medyada gündem oldu.
Helsinki'de bir grup terör yandaşı kent merkezindeki meydanda gösteri için toplandı.
Ellerinde örgüte ait paçavralar ve PKK elebaşının posterleri ile slogan attı.
PKK/YPG sempatizanları, çevredekilerin kendilerini kayıt altına almasına tepki gösterdi.
Şehrin göbeğinde Finlere sopalarla saldırdı. Bununla yetinmeyip yumruk ve tekme attı.
2019'daki bu görüntülerden sonra da Finlandiya, terör örgütü PKK'ya desteğini sürdürmüştü.
Etiketler: PKK/YPG PKK/KCK Finlandiya
Son Haberler
- 18:13
- 17:34
- 17:34
- 17:01
- 16:48
Sıradaki Haber
Astronotlarda kemik yoğunluğunun kaybolduğu tespit edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz