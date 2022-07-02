Finlandiya'nın başkentinde 2019 yılında terör örgütü PKK/YPG sempatizanları sopalarla saldırdı tekme attı. Çekilen görüntüler yeniden sosyal medyada gündem oldu.

Helsinki'de bir grup terör yandaşı kent merkezindeki meydanda gösteri için toplandı.



Ellerinde örgüte ait paçavralar ve PKK elebaşının posterleri ile slogan attı.



PKK/YPG sempatizanları, çevredekilerin kendilerini kayıt altına almasına tepki gösterdi.



Şehrin göbeğinde Finlere sopalarla saldırdı. Bununla yetinmeyip yumruk ve tekme attı.



2019'daki bu görüntülerden sonra da Finlandiya, terör örgütü PKK'ya desteğini sürdürmüştü.