Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Dnipropetrovsk ve batıdaki Lviv bölgelerinde patlamalar meydana geldi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ölü veya yaralı olup olmadığı hakkında bilgi yer almadı.

Lviv Valisi Makysm Kozytskyi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Lviv bölgesinin dört füzeyle vurulduğunu duyurdu.

Lviv Belediye başkanı Andrey Sadoviy ise, sabah saatlerinde şehre 5 füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da Twitter hesabından, "Lviv'in sivil altyapısına aynı anda beş güçlü füze saldırısı yapıldığını" duyurdu.

AB'den Ukrayna'ya hızlı silah sağlama çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bild gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna'ya ağır silahların verilmesinden yana olup olmadığına ilişkin soru üzerine "Ağır ve hafif silahlar arasında ayrım yapmıyorum. Ukrayna'nın kendini savunması için ihtiyaç duyduğu ve kullanabileceği şeyleri alması gerekiyor" ifadesini kullandı.

AB'ye üye ülkelere Ukrayna'ya hızlı silah sağlama çağrısında bulundu.

"Tüm üye ülkeler için geçerli olan şey, kim yapabiliyorsa (silahları) hızlı tedarik etmeli, çünkü Ukrayna ancak o zaman Rusya'ya karşı acil savunma mücadelesinde başarılı olur."