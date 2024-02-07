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Dünya
AA 07.02.2024 15:45

Lufthansa'da grev başladı: 1000 uçuş ve 100 bin yolcu etkilenebilir

Almanya'da hava yolu şirketi Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarının Berlin, Frankfurt, Münih, Hamburg ve Düsseldorf havalimanlarındaki uyarı grevi başladı.

Lufthansa'da grev başladı: 1000 uçuş ve 100 bin yolcu etkilenebilir
[Fotograf: AFP]

Almanya'da hava yolu şirketi Lufthansa çalışanlarının uyarı grevi başladı.

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikasının (ver.di) çağrısına uyan havalimanı çalışanlarının uyarı grevinden yaklaşık 1000 uçuş ve 100 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

Uyarı grevinin, yarın yerel saatle 07.10'a kadar süreceği belirtildi.

Sendikanın Lufthansa, Lufthansa Teknik ve Lufthansa Kargo'daki yaklaşık 25 bin çalışan için işverenle ücret görüşmeleri devam ediyor.

Sendika yüzde 12,5'lik ücret artışı talep ediyor. Buna ek olarak, çalışanlara yüksek enflasyonun telafisi için 3 bin euroluk ikramiye verilmesi isteniyor.

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