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Dünya
AA 07.02.2024 15:20

İran lideri Hamaney'den yaklaşık 3 bin mahkuma af ve ceza indirimi

İran lideri Ali Hamaney, yaklaşık 3 bin mahkum hakkında af veya ceza indirimini içeren teklifi onayladı.

İran lideri Hamaney'den yaklaşık 3 bin mahkuma af ve ceza indirimi
[Fotograf: AA]

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Yargı Erkinin önerisi ve Hamaney'in onayıyla 2 bin 880 mahkumun cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

İran devriminin 45'inci yıl dönümü münasebetiyle alınan kararda, 1831 kişiye ceza indirimi uygulanırken 996 kişi af kapsamında serbest bırakılacak.

İdam mahkumu 53 kişinin ise cezasının hapse çevrildiği belirtildi.

İran Anayasası'nın 110'uncu maddesine göre Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine devrim yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.

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