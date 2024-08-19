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Dünya
AA 19.08.2024 14:40

Lufthansa, Orta Doğu'ya uçuş iptallerini 26 Ağustos'a kadar uzattı

Alman hava yolu firması Lufthansa'nın Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Amman, Beyrut, Erbil, Tahran ve Tel Aviv'e yönelik uçuş iptallerinin süresini uzattığı bildirildi.

Lufthansa, Orta Doğu'ya uçuş iptallerini 26 Ağustos'a kadar uzattı

Luftansa'dan yapılan açıklamada, mevcut güvenlik analizine dayanarak Orta Doğu'daki operasyonlarında güncellemeye gidildiği ifade edildi.

Açıklamada, Amman, Beyrut, Erbil, Tahran ve Tel Aviv'e olan bütün uçuşların 26 Ağustos’a kadar askıya alındığı belirtilerek, iptallerden etkilenen yolculara, ücretsiz rezervasyon değişikliği veya iptal seçeneğinin sunulduğu kaydedildi.

Lufthansa daha önce, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle yapılan güvenlik analizi çerçevesinde 21 Ağustos’a kadar Amman, Beyrut, Erbil, Tahran ve Tel Aviv'e tüm uçuşları iptal etmişti.

Lufthansa Grubu; Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.

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