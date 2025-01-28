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Dünya
AA 28.01.2025 21:10

Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun saldırıları sonucu 1'i asker 4 kişi yaralandı

Lübnan'ın güneyinde işgale devam eden İsrail ordusunun saldırılarında, 1'i Lübnan askeri 4 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun saldırıları sonucu 1'i asker 4 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Yarun - Marun er-Ras yolunda Lübnan askerlerine ve vatandaşlara ateş açtı.

İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 1 Lübnan askeri ve 3 vatandaşın yaralandığı belirtilen açıklamada, Lübnan ordusunun bölgedeki evlerine dönen vatandaşlara eşlik ettiği aktarıldı.

Lübnan ordusu, güneyde kontrol sağlamaya çalışıyor

İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilme sürecinde Lübnan ordusu, halkın bölgeye geri dönüş hareketleriyle kontrol sağlamaya çalışıyor.

Lübnan ordusu, İsrail'in ateşkes anlaşması çerçevesinde Yarun, Mervahin ve Birket er-Rişa beldelerinde çekildiğini ve bu bölgelerde Lübnan askerlerinin konuşlandığını duyurdu.

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