Lübnan'daki kırılgan sağlık sistemi, katil İsrail'in saldırılarıyla daha büyük baskı altında

Harris, Lübnan'daki sağlık sisteminin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırılarının devam ettiği Lübnan'da hastane bakımına ihtiyacın arttığına dikkati çeken Harris, çeşitli yaralanmalarla hastaneye gelen birçok kişinin uzun süreli bakıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Harris, Lübnan'da bulaşıcı hastalıklarda da artış gördüklerini, yerinden edilmiş, evlerinden ayrılmak zorunda kalmış ve çok zor koşullarda yaşayan insanların arasında bulaşıcı hastalıkların artması riski konusunda çok endişeli olduklarını, ruhsal hastalıklarda da artış yaşandığını anlattı.

Çatışmaların yaşandığı bölgelerde bulunan hastanelerin durumuna değinen Harris, kapasitelerinin Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde yüzde 40 ve Baalbek bölgesinde ise yüzde 24 azaldığına işaret etti.

Harris, "(Lübnan'ın güneyinde) Tamamen faaliyetini durduran 8 hastane var. Kısmen hizmet veren 7 hastane daha var ve 6 tane de kısmen hasarlı. (Lübnan'daki) Toplam 178 hastanenin 21'i önemli ölçüde etkilenmiş durumda. Yarı işlevsel hastaneler de personeli ve hastaları diğer hastanelere tahliye etmek zorunda kaldı çünkü her gün yaralanan insanlar için acil servis hizmetlerini sürdürmeleri gerekiyor" diye konuştu.

DSÖ'nün Lübnan'daki sağlık hizmetlerine yönelik önemli sayıda saldırıyı kayıtlara geçirdiğine dikkati çeken Harris, bunların endişe verici olduğunu belirtti.

Harris, "Genel olarak bu saldırılarda 193 sağlık görevlisi öldü ve 172'si de yaralandı. Sağlık çalışanlarının ağır yaralılara ve hastalara bakmak, onları enkazdan ve yıkıntılardan kurtarmak için hazır bulunmasına ihtiyaç duyduğumuz zamanda bu insanlara karşı saldırı oluyor. Onlar öldürülüyor ve yaralanıyor" şeklinde konuştu.

Lübnan'daki sağlık sisteminin ciddi sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Harris, son dönemdeki saldırılar öncesinde de ekonomi ve diğer sorunlar nedeniyle sağlık sisteminin sıkıntı içinde olduğuna işaret etti.

"Kış mevsimi, Lübnan'daki sefaleti daha da artıracak"

Harris, "Lübnan'daki sağlık sistemi zaten kırılgandı ve (İsrail'in saldırıları sonrası) şimdi aşırı baskı altında. Sağlık sisteminin çalışmaya devam etmesinin tek nedeni, sağlık çalışanlarının ve acil durum görevlilerinin çok fazla acı çeken insanlar için bir şeyler yapabilmek adına gösterdikleri bağlılıktır" ifadelerini kullandı.

Kış mevsiminin Lübnan'daki sefaleti bir kat daha artıracağına işaret eden Harris, havaların soğumasının, insanlar için şartları daha da zorlaştırdığını söyledi.

Harris, şunları kaydetti:

"Lübnan'da şu anda yerinden edilmiş, çok zor ve kalabalık koşullarda yaşayan yaklaşık bir milyon insan var. İnsanların kalabalık yerlerde kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma olasılığının çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bu yüzden solunum yolu enfeksiyonlarında büyük, çok büyük bir artış görmeyi bekliyoruz. Eğer insanlar yeterli barınak, giysi ve istikrar elde edemezse bu koşullardan kaynaklanan ciddi hastalık ve ölümlerde de büyük bir artış göreceğiz."