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Dünya
AA 21.11.2024 10:26

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur'a bağlı 3 bölge için saldırı tehdidinde bulundu

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı 3 bölge için saldırı tehdidinde bulunarak tahliye uyarısı yaptı.

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur'a bağlı 3 bölge için saldırı tehdidinde bulundu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Burc eş-Şimali, Maşuk ve el-Hoş bölgelerinde çok geniş alanları kapsayan 3 harita yayımladı ve tahliye uyarısı yaptı.

Adraee, İsrail ordusunun söz konusu bölgelere kısa süre sonra şiddetli saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

"Güvenliğiniz için evlerinizi derhal boşaltmalı ve Evveli Nehri'nin kuzeyine geçmelisiniz" diyen Adraee, bu bölgelerde Hizbullah unsurlarının, tesislerinin ve silahlarının bulunduğunu öne sürdü.

Adraee, ülkenin güneyine seyahat edilmesinin yasak olduğunu ve güneye seyahat edenlerin hayatının tehlikede olduğunu ifade etti.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in en şiddetli saldırıları düzenlediği bölgelerden biri olmuştu.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 558 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 902’si kadın ve çocuk, 214'ü sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 558 kişi öldü, 15 bin 123 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 610 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

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