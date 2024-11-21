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Dünya
TRT Haber 21.11.2024 09:49

Alman Ekonomist Schumann: Türkiye, bölgede yükselen ekonomik bir güç

Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya, gün geçtikçe büyüyen ekonomik krizden çıkmak için doğru eylem planı arayışı içerisinde. Almanya Dış Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Birliği (BWA) Yönetim Kurulu Başkanı Michael Schumann, günümüzdeki global krizde Türkiye’nin çok doğru bir yol izlediğini söyledi.

Ramazan Aktaş
Ramazan Aktaş
Alman Ekonomist Schumann: Türkiye, bölgede yükselen ekonomik bir güç

Global ekonomik kriz döneminde Türkiye’nin atmış olduğu adımlar Batılı uzmanlar tarafından örnek gösteriliyor.

TRT Haber’e değerlendirmelerde bulunan Almanya Dış Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Michael Schumann, dünyada yaşanan ekonomik krizden Türkiye’nin doğru hamlelerle çıktığını belirtti. Schumann, “Türkiye, bölgede yükselen ekonomik bir güç olarak konumunu çok iyi bir şekilde güçlendirdi. Avrupa ile Asya arasındaki köprü rolünü ve Orta Doğu’ya uzanan bağlantılarını güçlendirdi. Bence Alman ekonomisinin içinden geçtiği bu krizden çıkış yollarından biri, daha fazla çeşitliliğe yönelmek ve dış ticarete daha fazla önem vermek” dedi.

Avrupa’nın mobilite dönüşümünü hayata geçiremediğini belirten Schumann, Türkiye’nin bu pazarda büyük pay sahibi olabileceğini söyledi. Schumann, “Almanya’da 2030 yılına kadar yollarda 15 milyon elektrikli aracın olması hedefleniyordu, ama bu gerçekleşmeyecek. Bu hedeflerden çok uzağız. Şu anda AB’nin Çin’den gelen elektrikli araçlara uygulayacağı gümrük vergileriyle bu daha da zorlaşacak. Şu anda, tüketicilere cazip teklifler sunabilecek markaların piyasaya girmesi çok faydalı olacaktır. Bu TOGG için de bir fırsat olacaktır” dedi.

“Volkswagen Türkiye’de yatırım yapsaydı daha iyi durumda olabilirdi”

Geçtiğimiz yıllarda Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Türkiye’de kurulması planlanan fabrika projesinden vazgeçmişti. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Almanya Dış Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Birliği (BWA) Yönetim Kurulu Başkanı, “Volkswagen Türkiye’de yatırım yapsaydı belki bugün çok daha iyi durumda olacaktı. Türkiye’nin çok yönlü ekonomi anlayışı hoşuma gidiyor. Ayrıca, bir sonraki iklim konferansına ev sahipliği yapmak için başvuruda bulundular. Aynı zamanda, gerekli olduğu yerlerde fosil yakıtları kullanmaya devam etme konusunda da sağduyulu bir yaklaşım sergiliyorlar. Dolayısıyla, Türkiye’ye yatırım yapmak kesinlikle yanlış bir karar olmaz” diye konuştu.

Alman Ekonomist Schumann: Türkiye, bölgede yükselen ekonomik bir güç

“Türkiye’nin başarılarını kabul eden yaklaşım sergilemeliyiz”

Almanya’da Şansölye Scholz’un Maliye Bakanı Lindneri görevden almasından sonra erken seçim kararı alınmıştı. Partiler 23 Şubat tarihinde yeniden seçime gitmek için mutabık oldular.

Seçimden sonra kurulacak yeni hükümete tavsiyelerde bulunan Schumann, “Türkiye’ye karşı daha fazla sağduyu, daha fazla karşılıklı saygı göstermeliyiz. Aynı zamanda Türkiye’nin başarılarını kabul eden ve Türkiye’den bir şeyler öğrenebileceğimiz potansiyeli de görebilen bir yaklaşım sergilemeliyiz. Ortak değerleri ve birleştirici unsurları vurgulamalıyız, var olan farklılıkları ve ayrılıkları değil” dedi.

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