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Dünya
AA 18.04.2023 13:19

Lübnan'da yerel seçimler ikinci kez ertelendi

Lübnan Meclisi, ekonomik kriz nedeniyle yerel seçimlerin bir yıl daha ertelenmesine karar verdi.

Lübnan'da yerel seçimler ikinci kez ertelendi
[Fotograf: AA]

Lübnan Meclisi Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, yerel seçimlere ilişkin kapalı oturum düzenlendi.

Oturumda gerçekleştirilen oylama sonucu, belediye seçimlerinin yetersiz mali ve lojistik kaynaklar nedeniyle 31 Mayıs 2024'e ertelenmesine oy çokluğuyla karar verildi.

Oturumu Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi ve Ketaib Partisi'nin boykot ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, gerekçelerinin de "Anayasa'ya göre Meclis oturumunun sadece cumhurbaşkanı seçimi için yapılabileceği" olduğu açıklandı.

Lübnan'daki yerel seçimlerin normal şartlarda 15 Mayıs 2022'deki genel seçimlerle birlikte yapılması gerekiyordu. Ancak Meclis, benzer nedenlerle seçimi Mayıs 2023'e ertelemişti.

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