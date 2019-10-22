Lübnana'da Şii Hizbullah örgütü ve Meclis Başkanı Nebih Berri'nin partisi Emel Hareketi'nin bayraklarını taşıyan bir grup motosikletli, başkent Beyrut sokaklarında tur atarak eylem yaptı.

Daha sonra hükümet karşıtı gösterilerin yapıldığı "Riyad es-Sulh" ve "Şehitler" meydanlarına yönelen gruba Lübnan ordusu engel oldu.

Şii Hizbullah örgütü ve Emek Hareketi, konuyla ilgilerinin olmadığını duyurdu.

Öte yandan, yerel basında yer alan haberlere göre, Başbakan Saad el-Hariri, Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile telefonla görüşerek göstericilerin güvenliğinin sağlanması talebinde bulundu.

Türkiye'den seyahat uyarısı

Türkiye, Lübnan’da devam eden gösterilere ilişkin Türk vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, göstericilerin yolları kapatabildiğini hatırlatarak, ülkeye yapılacak ziyaretlerde bu hususun göz önünde tutulmasını tavsiye etti.

2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Başbakan Saad el-Hariri de ülkesinde devam eden protestoların gölgesinde ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar alındığını açıklamış ancak bu kararlar da göstericiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Lübnan'ın kamu borcu 86,2 milyar dolar

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan yapıya sahip Lübnan'da 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kalınan mülteci dalgaları ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, ülkede kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: AA, TRT Haber