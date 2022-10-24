Lübnan medyasında yayımlanan haberlere göre, Lübnanlı yüz binlerce banka mağdurundan biri olan Saydalı vatandaş, parasını çekebilmek için özel bir bankanın şubesine girdi.

Haberlere göre, banka kapısını kilitleyip kimsenin içeri girmesine ve dışarı çıkmasına izin vermeyen mudi, parasını çekene kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

Olayın ardından bölgeye gelen güvenlik güçleri, şahsı ikna etmeye çalışıyor.

Lübnan'daki ekonomik kriz ve mudilerin banka baskınları

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.

Hesaplarındaki paraları çekemeyen mudiler, farklı aralıklarla münferit şekilde bankalara baskınlar düzenleyerek, paralarını almaya çalışıyor.