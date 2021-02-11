Lübnan'ın güneyinde 3 Şubat akşam saatlerinde kaçırıldıktan sonra silahla öldürülmüş halde bulunan Slim'in naaşı, "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen başkent Beyrut'un güney banliyösünde yer alan evinin bahçesinde defnedildi.

Öğleden önce düzenlenen defin törenine ABD, Almanya, İngiltere ve İsviçre'nin Beyrut büyükelçilerinin yanı sıra Müslüman ve Hristiyan din adamları ile diğer birçok siyasi ve aktivist katıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

"Oğlumu benden alan silahtan uzak durun"

Slim'in annesi Selma Mirşak, törende aile adına yaptığı konuşmada, Lübnanlı gençlere seslenerek Lokman Slim'in yolunda gitmeleri çağrısında bulundu.

[Lokman Slim'in annesi Selma Mirşak | Fotoğraf: Reuters]

Lübnan'da ancak diyalog yoluyla devletin inşa edilebileceğini ifade eden Mirşak, gençlere hitaben "Oğlumu benden alan ve bizlere hiçbir faydası olmayan silahtan uzak durun." dedi.

Lokman Slim kimdir?

Beyrut'ta, 1962'de Şii bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Lokman Slim, Fransa'da 4 yıl felsefe alanında üniversite eğitimi aldıktan sonra 1982'de Lübnan'da Arap edebiyatıyla ilgilenmeye başladı.

Sonraki yıllarda Lübnan ve bölgesel tarihi konularında çalışmalarda bulunmak üzere bir araştırma merkezi kuran Slim, İran'ın desteklediği Hizbullah'a muhalefetiyle tanınıyordu.

[Lokman Slim | Fotoğraf: Reuters]

Gazeteci aktivist Slim, ekonomik krize karşı 17 Ekim 2019'da ülke geneline yayılan protestolarda Şiilerin yoğun olduğu bölgelerde öne çıkan isimler arasında yer almıştı.

Resmi haber ajansı NNA, Lokman Slim'in, 4'ü kafasından ve biri sırtından olmak üzere 5 kurşunla öldürüldüğünün adli tıpta tespit edildiğini aktarmıştı.

Hizbullah'a muhalif Lübnanlı Şii aktivist Slim'in öldürülmesi, yerel ve uluslararası çapta yoğun tepkilere neden oldu.